Авиамоделисты сразятся на "22-й Сибирской Икариаде"

10 и 11 июня 2023 года в поселке Московском на кордодроме в центре физкультурной и спортивной работы Тюменского муниципального района "Сибиряк" (ул. Озерная, дом 8а, сооружение 1) состоятся Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе F-2D (кордовые модели воздушного боя) "22-я Сибирская Икариада".

Открытие соревнований запланировано на 10 часов утра субботы, после пилоты сразу приступят к воздушным боям. 11 июня начало стартов также в 10:00.

Участие в соревнованиях примут 40 пилотов в составе 28-ми экипажей из 6-ти субъектов Российской Федерации: Курганской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской и Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В составе сборной команды Тюменской области выступит 9 экипажей, в том числе 5 пилотов-юниоров – все они воспитанники центра технических видов спорта Дворца творчества и спорта "Пионер".

Обслуживать соревнования будет квалифицированная судейская бригада, утверждённая Президиумом ФАС России, в составе которой четверо спортивных судей всероссийской категории и десять спортивных судей первой категории.

Организаторами соревнований являются: ООО "Федерация авиамодельного спорта России", департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, РОО "Федерация авиамодельного спорта Тюменской области", ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий", ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер", МАУ ЦФСР "Сибиряк".

Развитие технического творчества является одним из положений национального проекта "Образование".