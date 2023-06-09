Студенты тюменских колледжей отправятся в Югру на Студвесну

67 учащихся тюменских колледжей отправятся в Ханты-Мансийск на Российскую студенческую весну и ппредставят там 22 концертных номера. Делегация состоит из победителей и призеров 28-й областной Студвесны.

"В прошлом году наша делегация выступила достойно и привезла в регион 11 наград. В этот раз мы настроены на победу: ребята репетировали номера нон-стоп и вместе с руководителями делали их лучше. Они готовы соревноваться, показывать свои таланты и поддерживать друг друга. Уверена, что и этом году наши студенты выступят успешно", - отметила руководитель делегации Тюменской области на XXXI (II) Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" Ольга Ильмендеева.

На Российской студенческой весне примут участие 2 000 студентов колледжей из 70 регионов России. За 7 дней фестиваля они представят более 1 000 творческих номеров в 10 направлениях.