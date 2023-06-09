Летняя смена в Кванториуме завершается фестивалем проектов

В Детском технопарке "Кванториум" 9 июня на закрытии образовательной смены состоится традиционный фестиваль кейсов и решений "КвантоФест". Увидеть прямую трансляцию фестиваля можно в официальной группе технопарка во "ВКонтакте".

В рамках фестиваля состоится защита проектов участников смены. Ребята представят свои идеи членам жюри, которые выберут самую интересную разработку. Также организаторы подготовили ряд онлайн-мероприятий:

1. Встреча участников с приглашенным гостем в формате Всероссийского проекта "Классные встречи РДДМ". В этот раз "Кванториум" посетит Богдан Коломийцев, который занимается производством видеоконтента. Богдан Владимирович поделится своим опытом жизни в Лос-Анджелесе и работы с ведущими видеопродакшн компаниями.

2. Мастер-класс по обучению работе на платформе "Ардуино". Участникам понадобится компьютер или ноутбук с выходом в интернет и регистрация на сайте (https://www.tinkercad.com).

3. Мастер-класс "Микро-мир", на котором можно сделать игрушку-антистресс в виде гусеницы. Для этого необходимо подготовить бумагу, линейку, ножницы и клей.

4. Мастер-класс по основам монтажа и видеосъемки в домашних условиях. Участникам понадобится ноутбук или компьютер, любой графический редактор (Movavi, Sony Vegas, Adobe Premier).

Регистрация на участие в "КвантоФесте" здесь.