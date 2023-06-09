В выходные в Тюменской области освятят два новых храма

10 июня в Тобольске состоится великое освящение храма Вознесения Господня, 11 июня в Тюмени состоится освящение Благовещенского собора.

Богослужения будут транслироваться в прямом эфире:

🔹 первого общественного православного телеканала "Спас (http://spastv.ru/)" (12 кнопка на ТВ пульте);

🔹 православной телекомпании "Союз (http://tv-soyuz.ru/)" (кабельное и спутниковое вещание);

🔹 телеканала "Тюменское время (https://tyumen-time.ru/)" (21 кнопка на ТВ-пульте) и его аккаунтах в социальных сетях ("Одноклассники (https://ok.ru/tyumentime)", "ВКонтакте (https://vk.com/tyumentime)");

🔹 телеканала "Тобольское время" (вещание в Тобольске — 22 кнопка на ТВ-пульте) и его аккаунтах в социальных сетях ( "ВКонтакте (https://vk.com/tobtrk?ysclid=limzb68bcn464093045%D1%8D)");

🔹 радио "Вера" (вещание на частоте в Тюмени — 92,4 МГц, Тобольске — 98,3, Ишиме — 104,9, Голышманово — 105,4 МГц, Ялуторовске и Заводоуковске — 103,3 МГц).



🕙 Начало в 10:00 по местному времени.