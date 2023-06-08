Шестнадцать тюменских выпускников набрали на ЕГЭ по химии и литературе по 100 баллов

Пришли первые результаты ЕГЭ, и среди них уже есть 100-балльные. Максимальной оценки добились 16 ребят из 14 школ Тюмени и Тобольска. Из них четверо сдавали литературу, еще 12 – химию.
"Такое количество 100-балльников по химии – исторический рекорд для региона. Работа по улучшению качества в изучении естественных наук не прошла даром. Это достойный ответ на запрос по подготовке будущих специалистов для передовых химико-технологических производств и предприятий", - прокомментировал результаты губернатор Александр Моор.
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