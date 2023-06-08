Дмитрий Артюхов и члены правительства Ямала помогут бойцам СВО из личных средств

Они пожертвуют на нужды фронта зарплаты за месяц.

В Салехарде губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с северянами, которые внесли вклад в развитие региона и страны. Глава округа сообщил, что он и все члены правительства округа перечислят зарплаты за месяц на поддержку бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Дмитрий Артюхов пообщался с военнослужащими о региональной поддержке бойцов и их родных, про обеспеченность солдат на фронте, их потребностях в дополнительном снаряжении. Также на встрече, посвященной Дню России, присутствовали педагоги, работники сферы здравоохранения, ТЭК, многодетные семьи и многие другие. За вклад в развитие региона они получили награды.

Например, отец четверых детей Валерий Колодко из Нового Уренгоя добровольно ушел защищать Россию. Будучи командиром роты, он вызвал огонь на себя и спас боевых товарищей. За проявленный героизм северянина указом президента РФ наградили орденом Мужества. Военнослужащим Игорю Машталенко, Алексею Хлопцеву, Владимиру Тарасову, Бахтияру Байзакову и Алексею Кузьмину губернатор вручил медали "За отвагу".

Троих врачей наградили медалями Луки Крымского. Это главврач медицинского комплекса "Медвежье" компании "Газпром добыча Надым", врачи Надымской центральной больницы Денис Комков и Кирилл Моря.

Также северянам были присуждены почетные звания заслуженных работников РФ и региональные награды.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО