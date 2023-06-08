В Тобольске году Знаменского посвятили кофейный фестиваль и конкурс сочинений

Году Знаменского в Тобольске посвятили первый кофейный фестиваль "Положенная порция кофе от Знаменского" и конкурс школьных сочинений "Наследие М.С. Знаменского".

За пять недель кафе, рестораны, кофейни, художники и ремесленники города провели более 50 мероприятий, а жители и гости города выпили более 10000 чашек кофе. Фестиваль дал толчок развитию кофеточек: новые позиции в меню, коллаборации, новые знания и умения бариста. Тоболяки открыли для себя новые места, где можно выпить кофе или попробовать необычные кофейные напитки.

Не менее интересным стал конкурс сочинений. Юные литераторы открыли для себя Михаила Знаменского с новой стороны, изучив его литературное наследие, а также посетив во Дворце наместника выставочный проект "Имя в истории. Михаил Знаменский" (посетить его можно до 9 июля). Итог конкурса: 3150 сочинений и творческих исследований, посвященных юными тоболяками нашему земляку, и 108 победителей и призеров! Ребята представили их в жанровом и тематическом многообразии, а учитель русского языка и литературы школы №12 Милауша Каримова посвятила Михаилу Знаменскому стихотворение на VI областном конкурсе поэтов им. А.Ф.Зевакина.