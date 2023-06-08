Тобольским школьникам показали, как работает локомотивное депо в Тюмени

Ученики школы №18 Тобольск узнали об истории предприятия и посмотрели работу ремонтных цехов изнутри. Самым активным предоставили уникальную возможность оказаться на месте машиниста локомотива.

Зоя Боярина, заместитель директора по воспитательной работе школы №18: "Очень полезная экскурсия в профориентационном плане. Особенно полезно мальчикам: ребята смотрят на различные механизмы, и для них как для будущих мужчин это первый опыт в познании принципа работы транспорта. Я вижу, что ребята заинтересованы, им нравится, они с удовольствием слушают экскурсовода и между собой обсуждают полученную информацию. Несмотря на то, что они – школьники среднего звена, для них это своего рода ранняя профилизация, экскурсия может пробудить первый интерес к профессии".