Тюменская учебно-научная школа "diсенциум" приглашает школьников РФ на прокачку знаний по экологии

Старшеклассники со всей страны могут получить бесплатную путевку в Тюмень на учебно-научную школу "diсенциум", которая состоится с 1 по 7 июля в загородном центре "Родник". Для этого желающим необходимо до 11 июня заполнить заявку и выполнить отборочные задания, связанные с профилем школы.

Программа, на которую приглашают учеников, называется "Низкоуглеродное будущее: планетарные и ноосферные границы"; она посвящена решению задач в сфере экологической безопасности. Ученикам предстоит посмотреть на эту проблему через призму биологии, географии, экологии, химии и обществознания. В программу включены лекции и практики, лабораторные работы, дидактические игры, выезд на карбоновый полигон и, конечно, тематические досуговые мероприятия.

Организаторы отмечают, что вопрос экологии в последние годы не уходит из мировой повестки. За последние 10 тысяч лет человек преобразовал природу – на месте лесов появилась пашня, заводы и фабрики загрязнили воду и воздух, средняя температура планеты поднялась 1,5 0С. Последствия этих процессов сказываются на продовольственной безопасности, здоровье населения, снижении биоразнообразия и состоянии экосистем. Где те границы, за которыми существование и благополучие человечества окажутся под угрозой? Ответ на этот и другие вопросы будут искать участники под руководством опытных наставников.

"Шансы попасть на бесплатную образовательную программу от ТюмГУ есть у каждого школьника, перешедшего в 8-11 классы. Однако у ребят, которые ранее проходили дистанционное обучение по профильным предметам от "Нового движения" или результативно заявили о себе на статусных олимпиадах, имеется определённое преимущество – они получат несколько дополнительных баллов к основной работе. Эксперты изучат каждую поступившую работу, расставят баллы за выполненные занятия и по итогам конкурса пригласят 140 человек", – рассказала руководитель центра "Новое движение" ТюмГУ Татьяна Вешкурцева.

Информацию о поступлении организаторы направят каждому участнику на электронную почту, указанную при заполнении заявки. Также списки будут опубликованы в группе "Нового движения".

Команда "Нового движения" уже несколько лет организует учебно-научные школы для учеников Тюменской области. В роли наставников выступают преподаватели ТюмГУ, а также приглашенные профильные специалисты. Каждая УНШ посвящена определённому профилю – есть программы для юных инженеров, физиков, гуманитариев, экологов и не только. Все учебно-научные школы проводятся для участников бесплатно.