Александр Моор встретился с победителями студенческого конкурса управленцев "Лидеры72"

Проект Тюменского межуниверситетского кампуса предусматривает обширные возможности для реализации студенческих научных, предпринимательских, общественных и творческих инициатив и проектов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с региональным Студенческим советом и победителями студенческого конкурса управленцев "Лидеры72".

Региональный конкурс "Лидеры72", который проходит при поддержке губернатора Тюменской области, направлен на поиск и развитие перспективных студенческих лидеров, рассказала руководитель Студенческого центра Екатерина Козеева. Участвовать в нем могут учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 16 до 30 лет.

В 2023 году на конкурс подали заявки 532 человека, в том числе студенты из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич. Финал проекта состоялся 3 и 4 июня в Тюмени. Его участники решали серию кейсов, в том числе от компаний-работодателей. У студентов-лидеров была возможность пройти стажировку и практику на предприятиях-партнерах.

"По вашему желанию мы можем поспособствовать расширению круга компаний, выступающих в качестве партнеров конкурса "Лидеры72". Уверен, это не только увеличит количество участников конкурса, но и поможет их профессиональному и личностному росту. Это и есть самая важная наша цель", – обратился к студентам глава региона.

Лидеры тюменского студенчества поблагодарили губернатора за поддержку их инициатив. В ходе неформального общения глава региона обсудил с ними самые разные темы – от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания.

"Проблему "отцов и детей" тоже затронули. Высказал уверенность в том, что молодое поколение достигнет новых высот. Спросили также, как все успевать совмещать: работу, личную жизнь, увлечения. Ответ простой. Главное – найти оптимальный баланс", – прокомментировал Александр Моор.

Возвращаясь к вызывающей у студентов живой интерес теме межуниверситетского кампуса, губернатор рассказал, что он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.

"В кампусе будут жить, учиться и работать талантливые студенты и педагоги со всей страны. Это позволит Тюмени стать одним из крупнейших центров академической науки и образования. Сейчас продолжается работа над концепцией кампуса. При желании вы можете принять в ней участие. Приветствуются любые позитивные идеи и инициативы", – обратился к участникам встречи глава региона.

Александр Моор вручил сертификаты десяти победителям конкурса, которые стали стипендиатами Студенческого совета Тюменской области.