Тюменские школьники вошли в число лучших на "Российской школьной весне"

Первый фестиваль непрофессионального ученического творчества "Российская школьная весна", аналог студенческой весны, состоялся в Ставрополье.Он объединил 1 100 конкурсантов из более чем 65 регионов России.

Участниками масштабного творческого события стала и тюменская делегация, в состав которой вошли 14 участников Российского движения детей и молодежи Движение первых из Тюмени, Тюменского района, Ишима и Ялуторовска.

"Федеральному этапу предшествовал региональный отбор, который проходил в заочном формате. Из лучших номеров, представленных на региональный конкурс, была собрана концертная программа, включающая разные жанры. Эту постановку, срежиссированную наставником регионального отделения РДДМ Движение первых Ольгой Линдер, ребята и представили на "Российской школьной весне", - прокомментировала региональный куратор проекта "Российская школьная весна" Наталья Ниязова.

С концертной программой команда Тюменской области стала лауреатом первой степени. Помимо этого, Матвею Гилеву из Ишима было присвоено звание лауреата 2-й степени в номинации "Отечественная песня" (соло) с композицией "Россия". Диана Старкова из Тюмени удостоена специального приза в номинации "Бально-спортивный танец" (соло).

"Это был первый фестиваль. Мы ехали с одной установкой – показать себя на федеральном уровне. То, что удалось стать победителями и призерами – это большая заслуга ребят и Ольги Владимировны. Они большие молодцы!" - добавила Ниязова.