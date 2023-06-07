ЗапСибНефтехим презентовал для детей экскурсию в новом формате

ЗапСибНефтехим разработал новый формат детских экскурсий - "Менделееву и не снилось". Он стал частью экскурсионной программы для интересующихся нефтехимией "Открытый СИБУР" и адаптирован специально для детей. Посетить экскурсию могут группы до 35 человек абсолютно бесплатно, достаточно заранее записаться.

"Впервые мы открыли ворота предприятия для внешних посетителей еще в 2014 году, чтобы познакомить всех желающих с промышленными достопримечательностями и рассказать больше о нашей работе. Сначала это были жители Тобольска, потом стали присоединяться туристы. За 9 лет проведено более 570 экскурсий. Ежегодно "ЗапСибНефтехим" посещают свыше 3000 человек – от жителей близлежащих населенных пунктов до туристов из Чили. Часто гости приезжают семьями, активно записываются школьные группы, и со временем стало очевидно, что нужно делать отдельный фокус на детях", - рассказывает руководитель по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмила Шешукова.

Для разработки новой экскурсионной программы привлекли экспертов экоцентра "Заповедники", которые двумя годами ранее создали пешеходный маршрут "Лес и здоровье" на "Экотропах СИБУРа". В этот раз они также добавили пребыванию на промплощадке интерактива и игровых элементов.

"Нефтехимия – сложное производство, где большинство процессов происходят внутри труб и закрытых емкостей. Это трудно объяснить и показать. СИБУР поставил перед нами креативную задачу найти, как рассказать обо всем простыми словами, открыть для детей удивительный мир химии, в чем-то похожей на магию. Горящие глаза детей на первой экскурсии подтвердили, что с задачей мы справились. При разработке опирались на собственные впечатления от первого визита на предприятие. В маршрут вошли точки, где мы сами удивленно раскрывали глаза и говорили: "Вау!". Отдельно остановились на актуальных темах безопасности и экологичности производства. Так что сопровождающим взрослым на экскурсии тоже будет не скучно и познавательно", - отмечает разработчик маршрута Евгения Лешина.

Генеральный директор "Скимен Студия" Валентин Фролов рассказал, что в основе экскурсии лежит квест, проходя который участники "открывают" новые химические элементы – технологий, экологий и людий и, наконец, сибурий. Дети встречают их на производствах, на каждом уровне экскурсанты получают свой ключ к определенным знаниям, которые составляют саму суть работы предприятия - "это своего рода путешествие по обновленной таблице Дмитрия Менделеева, по наследию великого ученого".

Первыми гостями детской экскурсии стали школьники из села Верхние Аремзяны – малой родины Дмитрия Менделеева. Еще на старте маршрута их ждало первое потрясение – к группе присоединилась фигура гениального земляка, и уже вместе они отправились постигать тайны современных полимеров.

Записаться на экскурсию можно по телефону горячей линии "ЗапСибНефтехима": 8-800-301-18-17 в рабочие дни. Коллективные заявки принимаются по электронной почте: press@tobolsk.sibur.ru. В письме необходимо указать численность группы, возраст и контактные данные.