На "Кванторианских каникулах" школьники получат новые знания

В Детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" в рамках национального проекта "Образование" началась летняя смена "Кванторианских каникул".

Более 30 подростков из Тюмени и Тюменского района отправились на условную планету Пандора по следам своих предшественников. Как и на весенней смене каникул, всего за несколько дней ребята попытаются выявить и решить существующие проблемы планеты. Участниками смены станут представители региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

"Лето для школьников – время отдыха и веселья. Однако мы считаем, что на каникулах можно не только расслабиться, но и получить новые знания. Специалисты подготовили для ребят полезные занятия, экскурсии, знакомство с новым высокотехнологичным оборудованием, а также сопровождение в создании проектов технической направленности", - отметил руководитель "Кванториума" Дмитрий Тарасов.

Для школьников подготовлена обширная программа. Как отметила куратор Виктория Владимировна из Новотарманской школы, большой плюс отдыха в "Кванториуме" заключается в том, что детям помимо знаний предлагается насыщенная развлекательная программа: "Мне самой очень интересно посетить экскурсии вместе с ребятами: побывать в аэропорту, съездить в музей-заповедник на Андреевском озере. Больше всего завораживает поездка в боулинг, ведь там можно будет не только поиграть, но и увидеть устройство кегельбана изнутри".

Смена только началась, а ребята уже находятся в предвкушении. "Я надеюсь, что эта неделя будет насыщенной. Очень хотелось бы попробовать новые для себя направления. Хочу напечатать что-нибудь на 3D-принтере или научиться управлять беспилотниками. В завершение смены обязательно приму участие в защите проекта, тем более что опыт выступлений перед публикой у меня уже есть", - поделился шестиклассник Глеб.

По традиции "Кванторианские каникулы" закончатся фестивалем кейсов и решений "Квантофест", на котором школьники познакомят гостей и экспертное жюри со своими разработками.