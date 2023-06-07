Технологии сохранения сердечно-сосудистого здоровья юных спортсменов используют в Тюменской области

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области прошло установочное совещание, посвященное открытию межведомственного экспериментального проекта "Здоровое сердце спортсмена". Проект направлен на совершенствование спортивной подготовки юных спортсменов на основе этапной функциональной диагностики и посвящен сохранению здоровья сердечно-сосудистой системы тех детей, которые с раннего возраста начинают испытывать серьезные физические нагрузки. Реализацию проекта поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В совещании приняли участие руководители органов управления физической культурой и спортом города Тюмени и Тюменского района, государственных и муниципальных спортивных учреждений области, ученые ТюмГУ и ТюмГМУ, тренеры региональных сборных. В торжественной обстановке был подписан трехсторонний договор о совместной деятельности по реализации межведомственного проекта "Здоровое сердце спортсмена" между департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Тюменским государственным университетом и Тюменским государственным медицинским университетом.

В работе тренера самым важным является четкое знание основных психологических и физиологических особенностей развития организма. От того, насколько педагог владеет профессиональными компетенциями, напрямую зависит уровень успеха и мотивация ребенка, отметил директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин:

Если мы говорим о развитии физических качеств ребенка, то должны четко понимать, какие методы используются и как дозируются нагрузки. Функциональная диагностика и осмотр кардиолога членов юношеских сборных команд Тюменской области будут проходить два раза в год, помогут определить состояние сердечно-сосудистой системы и, если потребуется, внести коррекцию в дозирование физической нагрузки юных спортсменов. А также посмотреть в целом на физическую форму, сформировать медицинские рекомендации по развитию тех или иных качеств. Для тренеров это будет очень хорошим подспорьем – понимать, тренировки какой интенсивности нужны спортсмену в ближайшие месяцы, чтобы в дальнейшем повысить интенсивность. Это приведет к повышению мотивации детей, сохранению их здоровья, увеличению количества победителей и призеров, и в целом – к успешности тюменского спорта.

Ректор Тюменского государственного медуниверситета Иван Петров отметил, что сотрудничество спортивной и медицинской отраслей длится уже более 20 лет, а данный проект стал логичным продолжением межведомственного взаимодействия:

Здоровье сердца зависит во многом от наследственности, его нужно поддерживать и сохранять, особенно, когда речь идет о профессиональных спортсменах. Согласитесь, дети, которые просто ходят в школу и посещают спортивную секцию, и дети, которые профессионально занимаются спортом, нацелены на высокие достижения – это разные категории. Разная нагрузка и подход к обучению. Суть проекта и его задача – сохранить здоровье атлетов и при этом получать от них хорошие результаты в спорте. Медицинский университет в рамках проекта отвечает за научное обоснование дозирования физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей человека, его генетической предрасположенности.

На протяжении нескольких лет департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени совместно с учеными Института физической культуры ТюмГУ осуществлялся масштабный мониторинг уровня общей и специальной физической подготовленности воспитанников муниципальных спортивных школ. Цель – коррекция и совершенствование системы планирования учебно-тренировочного процесса.

"В 2021 году в спортивных школах Тюмени обследование прошли 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет. Были задействованы воспитанники 15 спортивных направлений: от легкой атлетики до скалолазания. С 2017 года проводится оценка функционального состояния членов юношеских и юниорских сборных команд Тюменской области, по результатам которых даются персональные методические рекомендации по дозированию физических нагрузок, планомерному повышению уровня функционального состояния спортсменов. В рамках проекта "Здоровое сердце спортсмена" работа будет комплексной и еще более эффективной", – поделился директор института физкультуры ТюмГУ Евгений Колунин.

Исследования в рамках проекта уже стартовали. До конца этого года его дважды пройдут 87 атлетов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Тюменского района. Это спортсмены региональных юношеских и юниорских сборных команд по таким видам, как биатлон, лыжные гонки, бокс, велосипедный спорт, гребной слалом, дзюдо, карате, легкая атлетика, плавание, скалолазание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, триатлон, художественная гимнастика, гиревой спорт, лапта.