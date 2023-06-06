Юных тюменцев приглашают в конкурс рисунков о спорте

В Тюменской области c 1 июня по 15 августа пройдут традиционные заочные творческие детские конкурсы, посвященные спорту. К участию приглашаются ребята, занимающиеся в физкультурно-спортивных организациях региона.

Для юных художников и спортсменов в возрасте от 7 до 10 лет пройдёт конкурс рисунков "Быстрее! Vыше! Сильнее!".

Для ребят в возрасте от 11 до 14 лет объявлен конкурс фотоколлажей "Zаряженные спортом".

Самым старшим участникам от 14 до 17 лет предлагают поучаствовать в конкурсе видеороликов #ZAспорт72.

Подать свои работы на конкурс необходимо до 3 июля. Итоги будут подведены до 15 августа специальной конкурсной комиссией.

Победители и призеры каждого из конкурсов получат денежные призы, а также дипломы департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Кроме того, ребята будут включены в региональную базу данных талантливых детей и молодёжи.

Подробнее о каждом из трех конкурсов читайте здесь.