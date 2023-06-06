"Лето в Тобольском Кремле": чем Москва и Тюменская область могут удивить туристов со всей России

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры и проведению в Тобольске с 29 июня по 15 июля XIV фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

По итогам 2022 года более 3,3 млн гостей посетили Тюменскую область. Туризм – серьезный инструмент для позиционирования, объединения территорий и обмена опытом в различных направлениях. И Москва сегодня является ключевым партнером для Тюменской области в этой сфере. За последние три года совместно реализовано множество ярких проектов.

Среди совместных проектов:

- программы продвижения (более 300 билбородов наружной рекламы в Москве, мобильные ТИЦ "Привет, Москва!" в Тюмени и Тобольске, проект "новогоднее такси" в Москве, "Сибирские каникулы" в парке "Зарядье"; съемки телевизионного шоу "Повара на колесах");

- сотрудничество с туристическим сервисом RUSSPASS. Здесь представлено около 300 предложений по Тюменской области, включая маршруты для самостоятельных путешествий, готовые туры, а также отели региона.

"Последние шесть лет мы вкладывались в развитие отрасли. Конечно, для регионов, удаленных от центральной части страны очень сложно "раскачать" туристический поток и повысить интерес к поездкам. Поэтому важным и ценным становятся партнерские отношения регионов, взаимный интерес в эффективном развитии. Благодаря передовым практикам и проектам Москвы сегодня мы имеем возможность тиражировать опыт в Тюменской области", – рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В продолжение партнерства 16 декабря 2022 года подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и культуры между правительством Москвы, правительством Тюменской области и компанией "СИБУР". С 16 по 18 декабря, организован цикл мероприятий "Дни Тюменской области в Москве". Прошла презентация туристического потенциала "Сибирские каникулы" в парке "Зарядье", ориентированная на жителей Москвы и профессиональное туристическое сообщество.

С большим успехом прошли гастроли Тюменского филармонического оркестра в концертном зале "Зарядье".

"Между Москвой и Тюменской областью налажены устойчивые деловые связи в сфере туризма, а совместная работа объединила лучшие практики и экспертов. Мы планируем вместе развивать новые межрегиональные маршруты в рамках концепции "Москва+", которая хорошо зарекомендовала себя в работе с другими регионами. Продолжим работу и по развитию детского туризма. Образовательно-туристический проект "Город открытий", который пришел в Тюменскую область — наш вклад в развитие будущего. Сегодня эта программа успешно реализуется в Тобольске, и мы с нетерпением ждем его появления в Тюмени", – отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Самым масштабным культурным событием региона является фестиваль искусств под открытым небом "Лето в Тобольском кремле". В 2023 году фестиваль пройдет с 29 июня по 15 июля. В программе 6 концертов. Главными станут два концерта фестиваля. 8 июля - выступление Игоря Михайловича Бутмана с квинтетом и Тюменский филармонический оркестр под управлением Юрия Медяника. 15 июля – накануне юбилея – концерт Леонида Агутина с Тюменским филармоническим оркестром.

"Тюменский филармонический оркестр является одним из уникальных коллективов нашей страны. Уровень профессионализма музыкантов позволяет реализовывать практически любые проекты. Для артистов, с которыми выйдем на сцену на фестивале "Лето в Тобольском кремле", мы делаем специальные проекты, готовим особый музыкальный материал и аранжировки, которые ответят особым чаяниям и любви нашей публики. И мы очень рады, что зрители и слушатели по результатам обратной связи позволили нам воплотить эту концепцию", – подчеркнул художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" известен далеко за пределами Тюменского региона, знают его и москвичи, в 2022 году он вошел в ТОП-3 Russian Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства, население свыше 100 000" и был включен в Национальный календарь событий. Саксофонист, народный артист России Игорь Бутман отметил, что такие события позволяют творить, открывать новые таланты, писать музыку и давать премьеры в удивительных исторических уголках страны.

"В Сибирь мы с удовольствием летаем, у меня же сибирские корни, из Томской губернии дед по маминой линии. И как только есть предложение, мы сразу его принимаем. Я в Тюмени выступал. Там очень хороший зал Тюменской филармонии, великолепный звук, легко играть. Приятный и гостеприимный город. Честь выступить с Тюменским филармоническим оркестром. Великолепный оркестр, замечательный дирижер. Это будет интересная коллаборация, где мы будем импровизировать, играть известные композиции, и творчество Сергея Рахманинова не обойдем вниманием. Мы узнаем свою страну благодаря таким замечательным фестивалям, знакомим людей с искусством", – рассказал Игорь Бутман.

Правительство Тюменской области, правительство Москвы, компания СИБУР и дальше будут содействовать созданию качественного туристического продукта, развитию индустрии гостеприимства, продвижению туристического и культурного потенциала территорий, формированию устойчивых межрегиональных связей.