Ямал в Волновахе завершает восстановление музыкальной и художественной школ

Строители восстановили социальные объекты с опережением графика. Школы снабдили всем необходимым оборудованием и инструментами для полного функционирования.

В музыкальной школе выполнен полный комплекс ремонтно-восстановительных работ: замена кровли, замена оконных блоков, восстановление и отделка фасада, внутренние отделочные работы. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, музыкальным инструментом, выполнено благоустройство и озеленение территории, установлена беседка, оборудована пешеходная зона и проезды для транспорта. В настоящее время строители устанавливают скамейки и завершают последние этапы работ.

На художественной школе работы полностью завершены. Здесь также выполнен полный комплекс обновления здания. Строители заменили кровлю, окна, инженерию, восстановили и фасад. Внутри покрашены стены, установлены новая мебель и оборудование, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Детским объектам Волновахи особое внимание в регионе. Задача Ямала – вернуть привычный уклад жизни в подшефный район. Первым объектом стала полностью восстановленная четвертая волновахская школа. Еще 13 образовательных учреждений и девять детских садов вернули к жизни на территории района. Полностью оснащены кабинеты физики, химии, биологии, спортивные залы, столовые и пищеблоки. С осени прошлого года функционирует Центр культуры и досуга в Волновахе, там тоже занимаются дети. Сейчас в работе Ямала из детских учреждений два корпуса Волновахского профессионально-технического училища, две школы и два детских сада в поселке Новотроицкое и школа в Прохоровке. Все объекты будут готовы в этом году.

"Работы в районе ещё много, но уже видно, как сильно облик территории меняется к лучшему",- пишет в своем телеграмм-канале губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.