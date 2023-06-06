Тюменская область вошла в топ-20 регионов РФ по итогам Всероссийской олимпиады 2023 года

Неофициальный рейтинг регионов по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 2023 года опубликован на сайте олимпиада.ру и показывает, в каких регионах страны учится больше всего победителей и призеров. Тюменская область в нем заняла 19-ю строчку, поднявшись с прошлого года на 4 пункта вверх.

Таблица сформирована на основе протоколов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, опубликованных на сайтах организаторов и официальной статистики численности населения регионов Федеральной службы государственной статистики. Топ-5 возглавила Москва, на втором месте - Татарстан, далее идут Мособласть, Мордовия и Санкт-Петербург. Ямал на шестом месте.