Более 200 мероприятий запланировано в Тюменской области ко Дню русского языка

Пушкинский день отметят во всех муниципалитетах Тюменской области.

В Тюмени в 10:00 у входа в ТОНБ начался квест "В стране Лукоморья". В 17:00 на базе отдыха "Поле чудес" начнется бал-маскарад в честь празднования дня рождения Александра Пушкина (доступно по Пушкинской карте);

7 июня с 10:00 до 16:00 в зале Детской библиотеки им. Лагунова — тематические игры, мастер-классы и фотозона (вход свободный, запись по телефону +7(3452) 565-300 (доб. 3063, 3064).