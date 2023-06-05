В Тюменской области выявлено 5 случаев клещевого энцефалита и 16 случаев боррелиоза

В медицинских организациях региона зарегистрировано 8203 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 1364 – дети до 14 лет, у 21 пациента выявлены клещевые инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона (с 16.03.2023) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмени и Тюменском районе (3835), г. Тобольске и Тобольском районе (905), г. Ишиме (510), Заводоуковском городском округе (389), Ялуторовском (304), Исетском (215) и Упоровском (183) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

На 5 мая зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 16 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Можно привиться по ускоренной схеме, состоящей из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

Вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 108402 человека, из них 74551 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 33851 – дети до 14 лет.