Игорь Бутман и Леонид Агутин выступят на фестивале "лето в Тобольском кремле"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет в этом году с 29 июня по 15 июля, хедлайнерами фестиваля выступят Игорь Бутман и Леонид Агутин. О региональном потенциале этого события сегодня рассказали в рамках пресс-конференции ТАСС, посвященной сотрудничеству Москвы и Тюменской области в сфере туризма и культуры.

"Фестиваль, о котором мы сегодня говорим — это еще одно предложение, которое позволяет приехать, познакомиться с регионом, Тобольском и окунуться в его историческую и культурную составляющую. Соответственно, мы понимаем, что нужно делать ставку на такие яркие события, показывать, продвигать их совместно с коллегами на территории страны", - отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.

В 2022 году фестиваль вошел в ТОП-3 по версии Russia Event Awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население выше 100 000".