Тюменский медиацентр Движения Первых признан одним из лучших в РФ

Более 500 финалистов проекта "МедиаПритяжение" из разных регионов встретились в Москве на всероссийском форуме "Медиадвиж", проводимом в рамках национального проекта "Образование" Российским движением детей и молодежи. Пресс-центр Движения первых из Тюменской области стал лучшим в стране в номинации "Лучший региональный медиацентр продвинутого уровня", сооьбщает пресс-служба "Пионера".

Как отметил руководитель медианаправления Владислав Мухин, за время создания РДДМ это первый конкурс такого масштаба. Подобные были в истории Российского движения школьников и тогда наш регион также был в числе лучших.

"На конкурсе оценивалось количество публикаций, видеороликов, клипов, репостов с федеральных групп и многие другие параметры за определенный временной промежуток. В прошлом году мы заявляли основную группу, в этот раз представили к оценке тематическое сообщество "Медиаволна РДДМ" (https://vk.com/mdw72). Стоит отметить, что костяк медиацентра это 14 ребят из Тюмени, Ишима, Ишимского, Вагайского и Казанского районов. Победа для нас стала доказательством, что мы идем верным курсом. Система работы медиацентра, выстроенная еще при РДШ, оказалась эффективной и в Движении первых!" - отметил Владислав.

За четыре дня в столице ребята приняли участие в экскурсиях в офис ВКонтакте, РАНХиГС, РИА Новости, посетили мастер-классы от ведущих экспертов по фото, видео и ораторскому мастерству, "Классную Встречу РДДМ" с блогером-миллионником Анастасией Рыжик, а также стали свидетелями "Фестиваля первых", который был организован на площадке ВДНХ в честь Дня защиты детей.