Тюменцы активно подают заявки на соискание награды "Знание.Премия"

Фото: Российское общество «Знание»

Российское общество "Знание" продлило прием заявок на соискание просветительской награды "Знание.Премия - 2023" на три недели, до 26 июня. Тюменская область вошла в число самых активных регионов по количеству поданных заявок.

Номинировать себя, другого человека, проект или компанию можно на сайте premiya.znanierussia.ru. В этом году интерес к премии значительно возрос: на нее уже подано более 8 тысяч заявок со всей страны. Благодаря появлению новых номинаций на награду могут претендовать просветители из самых разных сфер. Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены почетным жюри премии на очном заседании в октябре.

Сбор заявок на участие в "Знание.Премия - 2023" проходит с 10 апреля по 26 июня. В этом году аудитория расширилась, потому что награда теперь вручается в 17 номинациях — их стало на 4 больше, чем в прошлом году. Среди них - "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"" и "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения"". Номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес"" была расширена и теперь также включает в себя сферу права. Кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация - "Наставник года". С полным списком можно ознакомиться на сайте премии.

"Мы в очередной раз отмечаем активность россиян, и в этом году получили уже более 8 тысяч заявок из всех 89 регионов страны — цифра уже превысила показатели прошлого сезона. Важно, что из них более тысячи — это наставники, выдвинутые в новой, особой номинации в рамках Года педагога и наставника. Это люди, которые благодаря своей экспертизе и опыту помогают другим, особенно молодежи, добиваться профессиональных успехов. Задача награды "Знание.Премия" - рассказать о заслугах этих удивительных людей, наставников и просветителей", - прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По количеству уже поданных заявок традиционными лидерами являются номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и Искусство"" и "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии"". Среди новых наиболее востребованной стала номинация "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"". Другая популярная номинация - За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе"", которая присуждается за деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания.

На данный момент самыми активными регионами по количеству поданных заявок являются: Тюменская область, Свердловская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Саратовская область, Самарская область, Краснодарский край, Пермский край и Республика Башкортостан.

Всего в 2023 году соискатели могут подать заявку в 14 номинациях - в них голосованием почетного жюри будут определены лучшие просветители и просветительские проекты, а также лучшая просветительская компания.

Победители еще в двух номинациях - "За общий вклад в просвещение" и "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" - будут выбраны среди всех номинантов шорт-листа голосованием Почетного жюри и интернет-пользователей, соответственно.

Лауреаты номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"", которая была учреждена в 2023 году Российским движением детей и молодежи "Движение Первых", будут определены симпатиями подрастающего поколения.

Очное заседание почетного жюри состоится в октябре в Москве. Всего в этом году будут определены 27 лауреатов "Знание.Премия". Торжественная церемония вручения награды пройдет в ноябре в Москве.

Знание.Премия - главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021 – 2022 гг. награда Российского общества "Знание" называлась "просветительская Премия "Знание"". С 2023 года название изменилось на "Знание.Премия".

Лауреатами награды "Знание.Премия" становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей. В прошлом году премия собрала свыше 6000 заявок из 86 регионов России. Над отбором номинантов и лауреатов работали 673 члена Экспертного совета и Экспертной комиссии и 46 членов Почетного жюри. В состав Почетного жюри награды в 2022 г. вошли заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, а также ректоры вузов и другие авторитетные деятели, культуры, науки, искусства, образования и т.д. Имена 23 лауреатов в 13 номинациях были названы 13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Информацию о номинантах и лауреатах "Знание.Премия" 2021 и 2022 годов можно найти на сайте.

Российское общество "Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные баттлы, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

21 апреля 2021 г. в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин призвал перезапустить Российское общество "Знание" на современной цифровой платформе. Главными принципами деятельности обновленного Общества стали открытый диалог между молодежью и выдающимися людьми, актуальные темы и прорывные форматы просвещения.