Общественники Тобольска проверили, как содержат арестантов в полицейском изоляторе

Представители региональной Общественной наблюдательной комиссии в Тобольске в рамках акции "Гражданский мониторинг" проверили условия содержания граждан в изоляторе временного содержания местной полиции, сообщает пресс-служба тобольской полиции.

В делегацию вошли председатель Общественного совета при МО МВД России "Тобольский" Виталий Лагутин, зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Светлана Макеева и членами комиссии Татьяна Левина и Леонид Витренко.

после осмотра общественники пришли к выводу, что кабинет фельдшера в хорошем состоянии, в нем порядок и есть необходимые медикаменты. Особое внимание общественники уделили состоянию помещений, в которых содержатся граждане, их обеспечению и оснащенности. Побеседовали с задержанными, посетили прогулочный дворик. Жалоб от граждан не поступило. Также общественники проверили актуальность размещенной на стендах информации, документацию и порядок ведения необходимых журналов. Проверяющие отметили, что в изоляторе имеется собственная библиотека, которая регулярно пополняется новыми книгами.

Комиссия положительно оценила условия содержания подозреваемых и общее состояние подразделения, дала ряд рекомендаций и поблагодарила сотрудников полиции за сотрудничество.