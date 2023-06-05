Тюменские чуваши ждут гостей на Акатуй в Заречном парке Тюмени

Весенний праздник чувашского народа Акатуй пройдет 17 июня в парке Заречном города Тюмени. Гостям будут представлены обряды и торжественные ритуалы, концерт творческих коллективов, состязания в национальных видах спорта, выставки изделий художественных промыслов и ремесел, блюда национальной кухни.

Акатуй – один из самых важных национальных праздников чувашского народа, посвященный окончанию весенне-полевых работ. Он хранит древние традиции чувашского народа, объединяет людей всех возрастов и профессий, приобщая их к творческому труду, искусству, спорту.

На импровизированных подворьях можно ознакомиться с внутренним обустройством чувашского жилища, предметами быта, народного прикладного искусства, приготовить и попробовать национальные блюда.

Не обходится национальный праздник и без спортивных состязаний. Главный организатор праздника, президент ассоциации чувашей "Таван" Любовь Павлова считает, что особый интерес вызовет чувашская национальная борьба "Кĕрешÿ". Также предусмотрены состязания в народных видах спорта: армрестлинг, турнир гиревиков-богатырей (паттăр), перетягивание каната.