Ялуторовские библиотеки подготовили для детей яркие каникулы

Детский отдел Центральной городской библиотеки города Ялуторовска создал для детей и подростков летнюю досуговую площадку "ЭкоПриклюЧтения".

Участники узнают много нового о планете Земля, ее природе и сохранении ее богатств. Все это с помощью современной техники - VR-шлем, популярные настольные игры, игровая приставка XBOX, а также лучших новинок литературы. И, конечно, ребят ждут мастер-классы, где они научатся мастерить поделки из природных материалов. В конце программы самык активные ее участники получат диплом "ЭКОагент", а самые читающие - почетный сертификат "Лидер летнего чтения".

Городская библиотека № 4 г. Ялуторовска предлагает ребятам заполнить свободное время чтением ярких, увлекательных книг о приключениях и путешествиях, детективов, рассказов и сказок, смешных и фантастических историй, книг по летнему чтению. В общем каждый найдет на выставке что-то интересное именно ему. А сотрудники библиотеки помогут в выборе.

По материалам Централизованной библиотечной системы г. Ялуторовска.