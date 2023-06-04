Голышмановские школьники отдохнут в 17 лагерях дневного пребывания

Летняя оздоровительная кампания в Голышмановском округе пройдет в три смены. - Родители платят за 15-дневную смену в лагере с дневным пребыванием 2205 рублей - это 50 процентов от общей суммы. Еще столько же выделяется из бюджета округа.
Бесплатный отдых организуют для почти 800 детей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей участников военной спецоперации. Разработаны восемь программ летнего отдыха. Две из них будут профильными: в Ламенской школе — туристическая, в Голышмановской СШОР — спортивная.
Первая смена стартует с 5 июня, - сообщила председатель окружного комитета образования Галина Павлова. Также на июль запланирован традиционный патриотический слет-соревнование "Гражданин России", уточняет Мегатюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru