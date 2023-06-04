Как выхаживают недоношенных детей, рассказали тюменцам

"Спешащие родиться" детки нуждаются в особом уходе. Его обеспечивают врачи-реаниматологи-неонатологи Тюменского перинатального центра. Также сюда координируются "тяжелые" доношенные малыши с нарушениями дыхательной и пищеварительной систем. Специалисты обеспечивают их респираторной или инфузионной поддержкой, проводят фототерапию. В отделении реанимации и патологии новорожденных малышей поддерживают в самый острый период. Затем дети проходят реабилитацию под наблюдением педиатра и неонатолога.

– Недоношенные дети не могут самостоятельно дышать. Это, пожалуй, основная причина для их направления в отделение реанимации. У таких малышей иначе работает сердце, часто сохраняются фетальные коммуникации, когда у ребенка открытый артериальный поток не закрывается на 3-4 сутки, как положено, и достаточно видимо функционирует, – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №1 города Тюмени врач-неонатолог Наталья Тюрина.

Нередко у таких малышей возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, когда они плохо усваивают питание. По мере созревания у недоношенных детей появляются нарушения зрения, слуха, работы легких.

После рождения недоношенного малыша специалисты центра проводят оценку его состояния, определяют, способен ребенок, родившийся после 34-35 недель, оставаться на совместном пребывании с мамой в физиологическом отделении или нет. Дети, которые родились раньше 34 недель, как правило, нуждаются в реанимационной помощи без исключения, сообщает "Тюменская область сегодня".