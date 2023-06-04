Чем подкармливать клубнику для большого урожая

- Клубника отзывчива на внесение органических удобрений, таких как коровий навоз, куриный помет, древесная зола. Если дополнить их горсткой минеральных удобрений, результат будет еще лучше, - поделился опытный садовод Николай Макаров. – Азот, калий, кальций, фосфор и магний стимулируют обильное цветение и плодоношение, укрепляют иммунитет растений.

Азот во время цветения следует применять в небольших количествах. Удобряйте клубнику только по влажной земле – после полива или дождя. Также дачник рекомендовал удобрять клубнику борной кислотой или обычными пекарскими дрожжами, сообщила Мегатюмень.