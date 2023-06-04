Как обработать редиску и капусту от вредителей, рассказала эксперт

Многочисленные дыры на листьях капусты, редиса, репы, хрена и шпината – признак того, что на огород напала крестоцветная блошка. Этот мелкий жучок, длиной всего 2-3 мм, рассказала ведущий агроном отдела защиты растений филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Ирина Россиева.

"Вредят крестоцветные блошки растениям семейства крестоцветные: всем видам капусты, редису, редьке, репе, турнепсу, рапсу, горчице, - пояснила она. Взрослые особи питаются листьями. Личинки – корнями, листьями, побегами, стручками".

Вредитель любит сухую и жаркую погоду, а сырость переносит плохо. Поэтому рекомендуется выбирать для посева редиски наиболее влажные участки огорода, а также обильно поливать всходы.

Рядом с культурами семейства крестоцветных полезно высаживать томаты, чеснок, бархатцы и настурцию – их запах не нравится блошкам, они предпочтут поискать грядки, где поблизости нет пахучих растений.

При обнаружение крестоцветных блошек можно воспользоваться биологическими средствами защиты растений, такими как фитоверм, битоксибациллин, лепидоцид.

Последняя обработка должна быть не позднее, чем за 20 дней до уборки урожая.

Химические средства защиты растений следует применять только в исключительных случаях при массовом нашествии блошек, более 5 жуков на одном растении. Обработку растений проводят только в сухую и безветренную погоду, сообщает Тюменская линия.