Тюменец может съесть три литра меда в месяц

Дмитрий Орлов рассказал о проблемах и радостях пчеловодов и ответил на вопросы читателей. - В месяц я употребляю 3 литра меда и анализы в норме. На здоровье не жалуюсь, - рассказывает пасечник.

- Опытным путем ученые установили, что биоритмы пчел и здорового человека идентичны. Организм больного, находясь внутри пчелиной семьи с огромной биоэнергетикой, подстраивается под этот эталон, и болезнь отступает. Благодаря небольшим отверстиям в домик из улья проникают эфирные масла, аромат меда, прополиса, фитонциды пыльцы и цветков. Они создают особый микроклимат и дезинфицируют атмосферу. Такие ингаляции благотворно влияют на дыхательную систему и на организм человека, а монотонный пчелиный гул оказывает лечебное акустическое воздействие, выравнивает психоэмоциональное состояние человека, - добавляет Дмитрий Орлов.

Пасечник начал создавать подарочные наборы из меда. Он изготавливает также различные формы под сотовый мед в виде домиков, сердечек, шестигранников, делает цветные ульи, рамки.