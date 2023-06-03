Где тюменским выпускникам смотреть результаты ЕГЭ-2023

В 2023 году в Тюменской области ЕГЭ сдают более 11 тысяч человек, в том числе 10 тысяч 715 нынешних выпускников.

Первые результаты — по литературе, химии и географии, которые сдали 26 мая, - будут утверждены до 8 июня и объявлены до 13 июня.

По русскому языку и математике базового уровня до 14 июня должны быть утверждены результаты ЕГЭ, по математике профильного уровня — до 15 июня. Официальный день объявления результатов — не позднее 16 и 17 июня соответственно.

Посмотреть результаты можно на специальном сервисе checkege.rustest.ru, для этого потребуются ввести фамилию, имя, отчество выпускника, регион, номер паспорта и код с картинки.

Для получения аттестата выпускникам нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку, 27 баллов по профильной математике, не ниже "тройки" - по базовой, "неуды" по обязательным предметам можно будет исправить в дополнительный период. Для получения аттестата с отличием нужно набрать не менее 70 баллов.

При этом в 2023 году Минобрнауки РФ подняло планку минимальных баллов для поступления в вузы. Чтобы подать документы в приемную комиссию, надо заработать не менее 40 баллов по русскому языку, литературе и географии; 39 — по математике, физике, биологии и химии; 45 — по обществознанию, 44 — по информатике и ИТК, 30 — по иностранным языкам, сообщает Вслух.ру.