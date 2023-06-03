Заключительные матчи сезона ФК "Тюмень" сыграет 4 июня

Финишная точка в группе 4а будет поставлена 4 июня, ФК "Тюмень" в воскресенье сыграет на выезде с "Новосибирском".

"Наш клуб добился гарантированного первого места и возвращения в первую лигу еще два тура назад, всухую обыграв "Амкар-Пермь" со счетом 2:0. Что не помешало установить еще более разгромный счет в последнем домашнем матче: в прошлое воскресенье "Тюмень" одолела "Челябинск" со счетом 7:0.

После игры 28 мая футболисты получили главный трофей и золотые медали. В группе также определились обладатели второго и третьего места: омский "Иртыш" получит серебро, "Амкар-Пермь" - бронзу.

"Новосибирск" с 34 заработанными баллами на 5 месте из шести клубов, которые вышли в группу 4а. В арсенале "Тюмени" 57 очков.

Игра начнется в 17:00 по местному времени, сообщает Вслух.ру.