В Голышманово появилась Аллея воинской славы

В голышмановском парке культуры и отдыха установили стенды с именами фронтовиков-земляков, принимавших участие в 12 основных битвах Великой Отечественной войны. Памятную аллею обустроила инициативная группа окружного Совета ветеранов. Волонтеры-пенсионеры реализовали проект "Голышмановцы на полях сражений Великой Отечественной", который поддержан грантом губернатора Тюменской области в прошлом году.

- К сожалению, современное поколение мало знает военные страницы истории страны. Аллея воинской славы решает две задачи: знакомит с главными битвами Великой Отечественной войны и фронтовиками-земляками, участвовавшими в них, а также увековечивает память. На стендах есть QR-коды, с их помощью можно узнать больше, - рассказала председатель Совета ветеранов округа, автор проекта Ирина Грабко.

Торжественное открытие состоится после скорбного митинга 22 июня, сообщает КП-Тюмень.