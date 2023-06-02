Тюменский школьник стал призером "Лидеров Юнармии"

Юнармеец центра "Аванпост" Никита Кожухов занял третье место в номинации "Исследователь" в категории до 14 лет на всероссийском этапе конкурса "Лидеры ЮНАРМИИ". Награждение состоялось в Москве в рамках всероссийского юнармейского форума "ЮНАРМИЯ - СемьЯ".

Региональный этап конкурса завершился еще в марте. На нем выявили ребят, которые представили область на всероссийском этапе. Каждый из участников оценивался по информационной карте и конкурсному заданию. Ребята представили проекты, направленные на развитие юнармейского отряда по номинациям "Созидатель" − социальное развитие, "Исследователь" − интеллектуальное развитие, "Защитник" − духовно-нравственное развитие и "Атлет" − спортивное развитие.

По итогам регионального отбора в следующий этап были допущены два юнармейца центра "Аванпост": Никита Кожухов в номинации "Исследователь" до 14 лет и Александр Круглов в номинации "Исследователь" от 15 до 17 лет. Ребята прошли заочный этап, где экспертный совет конкурса проводил оценку материалов участников, а затем и онлайн-защиту проектов.