Флешмоб гармонистов пройдет на площади 400-летия Тюмени

Открытие II Областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНИЯ" пойдет в День России на площади 400-летия Тюмени.

Флешмоб гармонистов под названием "Гармони Тюмени играют" начнется в 17 часов. В 18 часов виртуозный музыкант, лауреат международных премий Павел Уханов и группы "GармоньDrive" (солистка – Наталья Николаева) исполнят для жителей Тюмени любимые народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке.

По традиции, после муниципальных этапов, гармонисты Тюменской области встретятся на четырех зональных этапах, а самых лучших жюри определит на областном этапе.

В 2023 году фестиваль, зародившийся в Тюмени, проходит во всех регионах Уральского федерального округа при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Церемония открытия фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНИЯ" Уральского федерального округа состоялась 28 апреля в Челябинске. Закрытие фестиваля-конкурса гармонистов состоится в феврале 2024 года в Екатеринбурге.