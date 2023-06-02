Кванториум в седьмой раз примет тюменских детей на каникулы

С 5 по 9 июня в Детском технопарке "Кванториум" Дворца творчества и спорта "Пионер" пройдет очередная смена каникул для участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.
35 школьников от 11 до 17 лет из Тюмени и Тюменского района проведут пять дней в атмосфере интеллектуального совершенствования и отдыха. Ребята по традиции займутся разработкой собственных проектов по направлениям "Промышленный дизайн", "Информационные технологии" и "Беспилотные летательные аппараты", которые представят на итоговом фестивале кейсов и решений "Квантофест" в последний день смены.
Кванторианцы посетят компании-партнеры Детского технопарка, шоу фокусов и археологический музей-заповедник.
Деятельность Детского технопарка "Кванториум" осуществляется в рамках реализации национального проекта "Образование".
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