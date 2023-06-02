Запрет на посещение лесов в Тюменсокй области продлен до 24 июня

07:00 02 июня 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В условиях особого противопожарного режима и в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на всей территории Тюменской области продлён запрет на посещение гражданами лесов по 24 июня.

В период действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор, пользоваться пиротехникой.

Нарушение гражданами и организациями запретов и ограничений, действующих в рамках особого противопожарного режима, влечет административную или уголовную ответственность.

Будет продолжено патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением сотрудников полиции и местных администраций, представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.

Теги: охрана лесов , пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2023