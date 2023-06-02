Запрет на посещение лесов в Тюменсокй области продлен до 24 июня

В условиях особого противопожарного режима и в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на всей территории Тюменской области продлён запрет на посещение гражданами лесов по 24 июня.

В период действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса, проводить пожароопасные работы, сжигать мусор, пользоваться пиротехникой.

Нарушение гражданами и организациями запретов и ограничений, действующих в рамках особого противопожарного режима, влечет административную или уголовную ответственность.

Будет продолжено патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением сотрудников полиции и местных администраций, представителей добровольной пожарной охраны и волонтеров.