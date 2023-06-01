Сотрудники загса приглашают тюменцев на консультации о защите прав детства

13:40 01 июня 2023
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В связи с Международным днем защиты детей специалисты комитета тюменского загса организовали Дни правовой помощи детям, сообщили в администрации Тюмени.

Консультационную помощь, в том числе и по вопросам семейного законодательства, можно получить с 31 мая по 9 июня 2023 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 85, кабинет 207, тел. 68-36-30. 

Теги: администрация Тюмени , дети
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