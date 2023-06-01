300 юношей стали участниками полевого занятия "Натиск"

В спортивном стрелковом клубе "Стальной азарт" прошло полевое занятие "Натиск". 300 обучающихся тюменского филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи закрепили полученные за месяц обучения навыки.

Занятия для курсантов центра развернулись на нескольких площадках. На первой ребята демонстрировали свои знания в области тактической медицины: отрабатывали алгоритмы действий группы при спасении раненого бойца и учились оказывать помощь при различных видах травм.

Далее юношей ждали занятия по тактической подготовке, где их познакомили со способами передвижения с оружием в лесистой местности.

Еще на одной учебной точке курсантов ждала огневая подготовка с отработками стоек для стрельбы и практическая стрельба из боевого оружия-карабина и пистолета.

Кроме этого, у юношей была возможность познакомиться с современным оборудованием – беспилотниками, тепловизорами и другими техническими устройствами, используемыми в Вооруженных Силах РФ.

Учебные занятия организовали инструкторы центра. Это люди, имеющие за плечами боевой опыт, службу в силовых ведомствах и структурах и прошедшие профессиональную переподготовку по образовательной программе "Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности" в Москве.

На мероприятии побывал глава региона Александр Моор. Он пообщался с инструкторами и ребятами, проверил свои навыки стрельбы.

Все триста обучающихся приступили к занятиям в филиале АНО ДПО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" в Тюменской области в начале мая. Занятия для них проводятся в формате дополнительного образования по 9 часов в неделю. Впереди у обучающихся летние каникулы, а затем еще два месяца обучения - сентябрь и октябрь.