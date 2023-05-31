Пять библиотек создаются в Тюменской области по модельному стандарту в рамках нацпроекта "Культура"

Почти на 60% выполнены обязательства в рамках 119 заключенных контрактов. Все библиотеки планируют открыться уже до конца сентября, сообщает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Детская библиотека №3 имени С.В. Мальцева в Тюмени станет центром интеллектуального развития юных читателей. Ремонт здесь уже завершён, библиотека закупает мебель и преображает интерьеры.

Тюменская библиотека №16 станет центром притяжения для жителей Восточного административного округа, территорией развития их интеллектуального потенциала и организации культурного досуга.

Новым фасадом, приобретённой техникой и оборудованием уже может похвастать тобольская Детская центральная библиотека. До конца лета здесь должны закончить ремонт и изготовить новую мебель. Необходимое оборудование, мебель и книги получила и библиотека Казанского района. Она откроется первой из этой пятёрки, уже в начале июля.

В новых библиотеках всё предусмотрено для маломобильных групп населения. Поставка оборудования по адаптации помещений для маломобильных групп населения уже осуществлена и в Богандинской библиотеке №1 Тюменского района. Начало учебного года её читатели встретят уже в обновлённых интерьерах.