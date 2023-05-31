В Тюмени открывается филиал фонда "Защитники Отечества"

В торжественной церемонии примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор, ветераны спецоперации и члены семей погибших бойцов.
Специальное пространство создано для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Социальные координаторы окажут им адресную поддержку: помогут решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитаций, лекарственным обеспечением.
Филиал фонда в Тюмени разместился по адресу: переулок Приисковый, 12. Социальные координаторы приступят к работе с 1 июня. Все услуги оказываются бесплатно.
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