В Тюмени открывается филиал фонда "Защитники Отечества"

18:58 31 мая 2023
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В торжественной церемонии примут участие губернатор Тюменской области Александр Моор, ветераны  спецоперации и члены семей погибших бойцов.

 Специальное пространство создано для ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.  Социальные координаторы окажут им адресную поддержку: помогут решить вопросы с получением льгот, медицинской и социальной реабилитаций, лекарственным обеспечением.

Филиал фонда в Тюмени разместился по адресу: переулок Приисковый, 12. Социальные координаторы приступят к работе с 1 июня. Все услуги оказываются бесплатно.

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