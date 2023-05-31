Около 24 тысяч детей Тюмени отдохнут за лето в пришкольных лагерях

Летом в Тюмени откроются 85 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. На трех сменах в них отдохнут почти 24 тысячи детей, в том числе из семей участников СВО.

О планах по организации летней занятости детей рассказал глава города Руслан Кухарук.

Провести каникулы интересно и познавательно детям поможет проект "#Тюменскоелето", согласно которому ежедневно будут проводиться игровые, конкурсные, театрализованные программы. Творческие задания, зарядки, танцы, познавательные мастер-классы помогут ребятам узнать больше о нашем городе, об известных земляках.

А 5 июня в городе стартует "Трудовое лето". На время каникул запланировано трудоустроить - 9 578 подростков. "Муравьям" можно будет освоить 50 специальностей.