Фуат Сайфитдинов: Участники СВО могут быть спокойны за свои семьи

Фотовыставка "Надёжный тыл" открылась в Тюмени на улице Дзержинского. Экспозиция организована региональным отделением сторонников партии "Единая Россия" при поддержке Тюменской областной думы и администрации Тюмени.

Идея выставки родилась в преддверии 8 Марта, когда сторонники "Единой России" организовали фотосессию для жен и детей мобилизованных. На планшетах размещены фотографии родных и близких участников специальной военной операции.

На торжественной церемонии председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфидинов, возглавляющий региональное отделение сторонников "Единой России", подчеркнул, что "Надёжный тыл" - это не просто слова.

"Экспозиция выражает чувства верности и любви жен, матерей, детей к нашим доблестным защитникам. Это мы видим в их глазах, в трогательных строках на фотоснимках. Эти чувства и есть надёжный тыл!" - высказался спикер облдумы.

По его словам, каждый представленный кадр - это отдельная история семьи. Все близкие переживают за своих мужей, отцов, сыновей и братьев. Вместе с тем, на фото чувствуется их вера в смелость, отвагу и мужество защитников Родины.

"Этой выставкой мы призываем всех тюменцев сплотиться в одну большую и дружную семью, в один надёжный тыл. Только в единстве, только вместе мы можем победить", - уверен Фуат Сайфитдинов.

Он акцентировал внимание на том, что самое важное сегодня - чтобы наши участники СВО были спокойны за свои семьи. Тогда им легче будет выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

"Общая задача органов государственной власти и общественных организаций состоит в том, чтобы семьи бойцов ни в чем не нуждались и чувствовали постоянное внимание и заботу", - прокомментировал Фуат Сайфитдинов.

В открытии экспозиции также приняли участие заместитель главы Тюмени Пётр Вагин, Герой России Владимир Шарпатов и военный комиссар Калининского и Центрального АО Тюмени Владимир Ушаков. На церемонии выступили юные воспитанники творческих коллективов областного центра.