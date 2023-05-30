Команда Школы №5 Тюмени выступит в финале Всероссийского интеллектуального турнира в Москве

Команда Школы №5 Тюмени выиграла региональный этап самого масштабного интеллектуального турнира страны "Лига Знаний: школы и колледжи". Он прошел 28 мая на площадке исторического парка "Россия – Моя история". Победители от 89 регионов встретятся на федеральном финале в Москве в конце июня. Турнир Общества "Знание" и "Движения Первых" собрал свыше 400 тысяч участников со всей страны.

В региональном финале приняли участие 20 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Тюменской области стали Школа №5 и Школа №92 Тюмени, а также Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Региональные финалы турнира "Лиги Знаний: школы и колледжи" продлятся до 11 июня по всей России.

Финалистов регионального этапа лично поздравили главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко, директор исторического парка "Россия – Моя история" Ольга Филиппова и руководитель управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества "Знание" Иван Попп.

"Тюмень всегда славилась своими знаниями, учителями, студентами и школьниками. Наши учителя регулярно занимают первые места во всероссийских конкурсах, наши ученики являются победителями всероссийских олимпиад. Правительством Тюменской области создана отличная база, прекрасные условия для обучения. Уверен, участники регионального финала "Лиги Знаний: школы и колледжи" смогут приумножить те успехи, которые у Тюменской области уже имеются, сделают все для ее развития, чтобы жить в нашем крае было ещё более удобно, комфортно, безопасно", – сказал Дмитрий Кузьменко.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.