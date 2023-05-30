Моор наградил руководителей лучших проектов конкурса грантов губернатора

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Некоммерческие организации – надежные партнеры органов власти практически во всех сферах социальной жизни региона, заявил губернатор Тюменской области, открывая заседание регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО.

Александр Моор торжественно вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области 13 руководителям лучших реализованных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества 2021 года.

"В Тюменской области порядка четырехсот некоммерческих организаций активно взаимодействуют с органами власти, участвуют в грантовых конкурсах, реализуют социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни земляков", – отметил Моор.

Правительство Тюменской области в 2022 году дополнительно выделило на поддержку некоммерческого сектора более 20 миллионов рублей. Из них 15 миллионов направлено на специальный конкурс грантов губернатора. В результате поддержан 31 социальный проект, в том числе 19 по направлению "Сохранение исторической памяти".

В текущем году из областного бюджета дополнительно выделено 25 миллионов рублей для поддержки социально значимых общественных инициатив. В результате общая сумма конкурса грантов губернатора Тюменской области, с учетом средств, поступивших от Фонда президентских грантов, превысила 85 миллионов рублей.

"Помимо финансовой поддержки некоммерческих организаций, мы в последние два года активно работаем над обеспечением прозрачности и доступности конкурсных процедур. Используем для этого платформенные решения, которые нам предлагает Фонд президентских грантов, а также разрабатываем свои цифровые продукты", – отметил глава региона.