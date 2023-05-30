Команда школы №5 Тюмени представит Тюменскую область в финале всероссийского интеллектуального турнира в Москве

Фото: Вячеслав Пак

Команда Школы №5 Тюмени стала победителем регионального этапа самого масштабного интеллектуального турнира страны "Лига Знаний: школы и колледжи".

Он прошел 28 мая на площадке исторического парка "Россия – Моя история". Победители от 89 регионов встретятся на федеральном финале в Москве в конце июня. Турнир Общества "Знание" и "Движения Первых" собрал свыше 400 тысяч участников со всей страны.

В региональном финале приняли участие 20 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Тюменской области стали Школа №5 и Школа №92 Тюмени, а также Тюменский колледж производственных и социальных технологий. Региональные финалы турнира "Лиги Знаний: школы и колледжи" продлятся до 11 июня по всей России.

Финалистов регионального этапа лично поздравили главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Российской Федерации в Уральском федеральном округе Дмитрий Кузьменко, директор Исторического парка "Россия Моя история" Ольга Филиппова и руководитель Управления по развитию Уральского федерального округа Российского общества "Знание" Иван Попп.

"Тюмень всегда славилась своими знаниями, своими учителями, своими студентами и школьниками. Наши учителя регулярно занимают первые места во всероссийских конкурсах, наши ученики являются победителями всероссийских олимпиад. Правительством Тюменской области создана отличная база, прекрасные условия для обучения. Уверен, участники регионального финала "Лиги Знаний: школы и колледжи" смогут приумножить те успехи, которые у Тюменской области уже имеются, сделают все для ее развития, чтобы жить в нашем крае было ещё более удобно, комфортно, безопасно. Призываю участников быть эрудированными, учиться, получать дополнительное образование, постоянно совершенствоваться", – сказал Дмитрий Кузьменко.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.

Свои вопросы участникам подготовили "знатоки проекта" — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко, генеральный директор АО "Просвещение" Наталья Третьяк.

Напомним, турнир "Лига Знаний: школы и колледжи" стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов Российского общества "Знание", которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа – индивидуальный и командный – прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проводятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта Российской Федерации сразятся в федеральном финале в Москве.

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Фото: Вячеслав Пак