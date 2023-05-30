Около 1400 жителей Тюменской области за неделю обратились к медикам из-за клещей

В медорганизациях региона зарегистрировано 6415 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1 117 – дети до 14 лет, сообщает данные на 29 мая Управление Роспотребнадзора. Неделей ранее число обратившихся равнялось 5035, из них 905 – с детьми до 14 лет.

С начала сезона (с 16.03.2023) случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области.Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в г. Тюмени и Тюменском районе (3132), г. Ишиме (384), г. Тобольске и Тобольском районе (617), Заводоуковском городском округе (329), Ялуторовском (227), Исетском (181) и Упоровском (153) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

На 29 мая зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, 12 случаев заболевания клещевым боррелиозом.