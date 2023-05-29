Тюменцев приглашают на славянский праздник "Три стрелы"

Праздник под открытым небом "Три стрелы" пройдет 10 июня на центральной площади в селе Гилево Заводоуковского горокруга, организаторы обещают уникальное событие, с народными традициями и обрядами, которые будут раскрыты в калейдоскопе игр, забав, песен и танцев лучших творческих коллективов Тюменской области.

Гостей мероприятия ждет театрализованная концертная программа с реконструкцией обряда "Окликание молодых семейных пар", познавательные мастер-классы в "Городе мастеров" по изготовлению славянских кукол-оберегов, росписи по дереву, созданию картин из бересты, плетению венков из полевых цветов и трав, выставка-ярмарка изделий мастеров-умельцев, детские игровые и творческие площадки. В "Обжорном ряду" посетители смогут оценить вкусные угощения и обрядовую "бабью" кашу.

Желающие смогут посетить стилизованную фотозону, поучаствовать в казачьих забавах и отчеканить собственноручно сувенирную монету. Завершится мероприятие тремя обрядовыми хороводами, запуском символических стрел, праздничным фейерверком.