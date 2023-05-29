В Тюмени пройдет выпуск курсантов системы добровольной подготовки к военной службе

17:00 29 мая 2023
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Областной выпуск курсантов специализированных групп добровольной подготовки к военной службе пройдет в Тюмени 31 мая у у мемориала "Вечный огонь". В церемонии примут участие более сотни лучших выпускников. 

На церемонию вручения свидетельств приедут не только курсанты регионального центра "Аванпост" и юнармейцы, но и выпускники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе из Юргинского, Упоровского, Тюменского районов и Ялуторовска. За два года ребята обучились огневой, строевой, физической, медицинской, тактической, инженерной, штурмовой, воздушно-десантной, высотной подготовке, изучили военную топографию и много сил вложили на тренировках по военно-прикладным видам спорта.

Также в мероприятии примет участие знаменная группа курсантов первого года обучения, им выпускники торжественно передадут копию боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка. Эту традицию сохраняют в стенах центра уже много лет. Знамя для курсантов - это символ воинской чести предков и верности историческим традициям, поэтому момент прощания с символом особенно важен и дорог выпускникам.

Поздравить и сказать напутственные слова ребятам приедут основатель центра "Аванпост", подполковник запаса Александр Перов, ветеран боевых действий и полковник в отставке Сергей Захаров, военком Алексей Куличков, директор департамента физкультуры, спорта и допобразования Евгений Хромин и директор "Аванпоста", спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. 

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